Магомед Адиев: «К сожалению, не забили второй мяч»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал ничью с Беларусью (1:1) в третьем матче Лиги наций.

– Думаю, хорошо начали этот матч. В середине первого тайма уже соперник стал активнее, пытался давить. Мы же, в свою очередь, даже после забитого гола атаковали, могли забить второй гол.

Во второй половине понимали, что соперник будет много времени проводить в атаке. Был очень хороший отрезок по времени. Играли качественно и надежно. К сожалению, не забили второй мяч. В концовке белорусы имели несколько моментов для того, чтобы вырвать победу. Мы тоже можем сожалеть, что не забили второй

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