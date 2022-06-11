Сухая серия Шацкого оборвалась на 478-й минуте

Сборная Казахстана упустила победу над Беларусью (1:1) в Лиге наций УЕФА.
На гол Абата Аймбетова на 84-й минуте ответил Владислав Малькевич.
Таким образом, оборвалась победная серия голкипера казахстанцев Игоря Шацкого, продлившаяся 478 минут.
До этого Шацкий пропускал на 13-й минуте ответного стыкового матча против Молдовы.
Гол Абата Айымбетова в ворота Беларуси
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