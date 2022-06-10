Казахстан вышел в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу среди любителей

Сборная Казахстана, собранная на базе шымкентской команды «Стандарт», вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу среди любителей.

За выход в финал команда будет бороться с Азербайджаном, матч состоится сегодня в 22:30 по Нур-Султану.

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