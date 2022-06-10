Адиев: «Я уже состоявшийся мужчина, и в моем лексиконе нет такого – стать первым или лучшим в мире»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопросы перед матчем с Беларусью в Лиге наций.

– Магомед Мусаевич, город Нови-Сад, в котором пройдет игра, расположен в 100 километрах от Белграда, где базируется команда. До этого летели по несколько часов. Не тяжело будет команде восстановиться после тяжелой дороги?

– Думаю, вы правильно заметили. У нас сложная логистика – перелеты, автобусы. Перед Словакией шесть часов летели. Тут тоже полтора часа до Нови-Сада предстоит добираться. После игры – ночной перелет. Считаю, что такая логистика – это как хорошая тренировка. Надо выходить из непростой ситуации. Постараемся завтра предстать в боевой готовности.

– У нас девять желтых карточек. Игроки рискуют пропустить домашний матч против Словакии. Разговаривали ли с подопечными по этому поводу?

– Ситуация непростая. Разумеется, есть мысли кого-то приберечь и оставить на домашний матч. Завтрашний состав исходит не от карточек, а от состояния игроков. Потому что все мысли сейчас – на предстоящей игре против Беларуси.

– Ранее вы за день до игры сказали, кто будет капитаном. Кто выведет команду в качестве капитана завтра?

– Исламбек Куат. Мы рады, что он с нами. Куат команде очень сильно помогает.

– Мы практически всегда проигрывали Беларуси. Хотите ли стать первым тренером сборной Казахстана, который одержит победу над нынешним соперником?

– Я уже состоявшийся мужчина, и в моем лексиконе нет такого – стать первым или лучшим в мире. Важнее отвечать за свои слова, сдерживать обещания. Постараемся выиграть. Получится – хорошо, не получится – что ж, не будем посыпать голову пеплом. Впереди еще несколько матчей. Отставка тренера сборной Беларуси? Я об этом даже не знаю, не читал. Полностью сосредоточен на своей команде.

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