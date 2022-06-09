Ремейк финала Чемпионата Мира и Казахстан в лидерах Лиги наций УЕФА

В июне стартовал розыгрыш Лиги наций УЕФА. Турнир состоит из трех лиг по 16 сборных и четвертой лиги, в которой будет семь команд. Напомним, что жеребьевка группового этапа прошла в Ньоне 16 декабря прошлого года.

Групповой этап турнира изначально таил в себе несколько очень интересных вывесок и интриг. Ожидаются повторные противостояния из самых ярких матчей в истории футбола за последние годы. К примеру, 11 июня будет ремейк финала чемпионата Европы-2020, ведь на стадионе «Уэмбли» сыграют Англия и Италия в матче группы A3. Англичанам точно будет приятно взять реванш за самое обидное поражение прошлого года.

Компания 1XBET верит в этот исход и оценивает шансы команды Гарета Саутгейта в 1.848. Победу Италии дают с коэффициентом 4.94, а ничью – 3.66.

Еще одна интересная афиша – повтор финала чемпионата мира 2018 года. Франция и Хорватия сыграют в сильнейшей группе A1. Дома хорваты свели матч вничью. Адриан Рабьо на 52-й минуте открыл счет, а на 83-ей Андрей Крамарич установил статус-кво – 1:1. Смогут ли теперь французы заработать заветные три очка у себя дома? Узнаем 14-го июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

На Францию на сайте 1XBET в этом матче можно поставить за 1.54, ничью предлагают за 4, а победу Хорватии за 6.9.

Что касается национальной сборной Казахстана, то команда выдала самый успешный старт за всю историю выступлений в УЕФА. Команда Магомеда Адиева сначала обыграла на «Астана-Арена» Азербайджан – 2:0, а позже нанесла поражение крепкой сборной Словакии на выезде – 0:1. Таким образом, Казахстан не только единолично возглавляет турнирную таблицу группы C3, но и лидирует в рейтинге по «сухим» матчам.

Особо хочется отметить невероятную поддержку в обоих встречах от казахстанских болельщиков. На «Астана Арене» и стадионе Антона Малатинского наши соотечественники оказали максимальную поддержку команде, что придало им дополнительных сил.

Теперь Казахстану предстоит третий поединок, против сборной Беларуси. Матч пройдет 11 июня в 00:45 по времени Нур-Султана на нейтральной территории, в сербском городе Нови-Сад.

Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий пообещал, что сборная постарается еще раз порадовать казахстанцев:

«В предыдущих матчах мы продемонстрировали, что по-настоящему являемся командой, в которой действует принцип — «один за всех и все – за одного». Впереди еще два матча, в которых нужно набирать очки. Будем биться, чтобы вновь порадовать наших болельщиков. Они заслужили того, чтобы видеть победы сборной, радоваться ее успехам», — заявил Шацкий.

Компания 1XBET оценивает шансы на победу белорусов с коэффициентом 2.56, Казахстана 3.052 и на ничью дает 3.04.

Желаем нашей сборной продолжить выигрышную серию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1XBET!