Артем Рахманов: «Если бы я участвовал хотя бы в 80% матчей «Астаны», то ждал бы приглашения в сборную Беларуси»

Защитник «Астаны» Артем Рахманов поделился мнением о предстоящем матче сборных Беларуси и Казахстана в Лиге наций.

– Казахстан в более выигрышной позиции в плане психологии – две победы на старте, ноль пропущенных мячей. Я думаю, эмоциональный фон у этой команды будет намного выше, чем у нашей сборной. Плюс мое мнение, что атакующий потенциал в данный момент у сборной Казахстана выше, если объективно смотреть. Ведь, если брать последние игры, то видно, что впереди у сборной Беларуси большие проблемы в плане реализации и созидания. Как мне показалось, два матча белорусы провели от обороны, а не с позиции силы.

– Кого из игроков сборной Казахстана стоит больше всего опасаться?

– Полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев играет очень весомую роль в плане начала атаки, в плане последнего паса, очень хорошо видит поле. Плюс, нападающий Абат Аймбетов, который также из моего клуба, недавно забивший два гола Азербайджану. Этот форвард очень хорошо бежит за спину, неплохо чувствует моменты в штрафной, и он такой фартовый, часто забивает курьезные голы. Да и в сборной Казахстана команда сейчас более опытная, чем у нас, потому, мне кажется, что нашим ребятам будет непросто.

– А вы ждали вызов в сборную от Георгия Кондратьева на эти матчи?

– Объективно, если бы я участвовал хотя бы в 80% матчей своей команды, то я бы ждал приглашения в сборную. Но я понимал, что Георгий Кондратьев будет рассматривать игроков, которые имеют постоянную практику, находятся в игровом тонусе. В общем, было понимание, что в данный момент не смогу получить этот вызов.

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