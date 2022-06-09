Мирошниченко: «Я ухожу из «Тобола» с прекрасными воспоминаниями»

Дмитрий Мирошниченко попрощался с «Тоболом».

– Всем привет, дорогие болельщики футбольного клуба «Тобол»! Во-первых, огромное спасибо вам за эти 7 лет, которые мы провели вместе. Спасибо этому прекрасному городу и его народу. «Тобол» – это прекрасный и прогрессирующий клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных и опытных футболистов. Спасибо всему коллективу, персоналу и работникам этого клуба!

Я ухожу из «Тобола» с прекрасными воспоминаниями, благодарен за возможность играть и расти в этой команде. Это был невероятный путь и опыт. Спасибо всей команде и причастных к ней, с которыми мы выиграли «золото» чемпионата и Суперкубок, только эти ребята действительно знают цену этих побед!

Еще раз хочу сказать спасибо болельщикам. Эти люди заслуживают уважения и больших побед, в этом году хочу пожелать им, чтобы любимая команда порадовала их и весь Казахстан на международной арене!

Удачи и фарта на зеленом поле…

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