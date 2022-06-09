«Тобол» попрощался с Мирошниченко

Дмитрий Мирошниченко покинул «Тобол».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Защитник, присоединившийся к команде в 2016-м, сыграл за костанайский клуб 145 матчей и забил 7 мячей.

Он выиграл все три комплекта медалей КПЛ, становился двукратным обладателем Суперкубка Казахстана.

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