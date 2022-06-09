Экс-игрок «Рубина» Коновалов: «Бердыева ничего не интересует, только победы и еврокубки»

Экс-игрок «Рубина» Иван Коновалов высказался об уходе Курбана Бердыева из «Кайрата».

– Бердыев очень требовательный, он хочет только побеждать. Его ничего не интересует, только победы и еврокубки. Человек, который привык везде бороться за медали. Я считаю, он еще вернется в Россию, он добивается успеха везде.

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