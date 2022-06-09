Алексей Бага: «Казахстан не напугать дальними расстояниями. Они привыкли летать у себя, уже адаптированы»

Белорусский экс-тренер «Актобе» Алексей Бага ответил на вопросы о предстоящей встрече сборной его страны с Казахстаном.

– Впереди игра с Казахстаном, который неожиданно набрал шесть очков. Ваши впечатления об этой сборной?

– Крепкая команда. Их не напугать дальними расстояниями. Они привыкли летать у себя по Казахстану, уже адаптированы. Недавно сменился главный тренер: если с молдаванами сборной руководил Карпович, то сейчас Адиев – человек эмоциональный, много где поработал. Наверняка привнес что-то свое. Команда мастеровитая, хватает опытных футболистов. Поэтому в их результатах нет ничего удивительного, особенно в домашней победе над Азербайджаном. В Нур-Султане крайне тяжело играть. Приходилось там бывать: это непростое испытание – синтетика и все остальное. Что касается победы над словаками, казахи – молодцы: забили, потом играли по счету. То, что надо в таких случаях. У словаков было громадное преимущество по ударам и владению. Тем не менее, Казахстан имеет шесть очков. Хватит ли у них запала и эмоций на третий матч, посмотрим. Будет тяжелая игра, однако ничего сверхъестественного там нет.

– Если вдруг случится поражение, шансы занять первое место и решить задачу останутся разве что математические. Может ли это создать давление на команду?

– Давление будет в любом случае. И вопрос еще, у кого больше: у казахстанцев, которые находятся в шаге от решения задачи, или у белорусов, у которых на карту поставлено все. Надо не дрогнуть в решающий момент – это и есть уровень и профессионализм.

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