Мирошниченко, Непогодов и Мужиков близки к уходу из «Тобола»

«Тобол» может расстаться с рядом игроков.

По информации аккаунта skazk1.dugali4a, полузащитник Серикжан Мужиков и вратарь Дмитро Непогодов близки к уходу из клуба.

«Тренерский штаб чемпиона страны в лице сербского специалиста Милана Милановича больше не рассчитывают на опытных футболистов», – пишет источник.

По словам инсайдера Айдына Кожахмета, по этой же причине из команды уйдет защитник Дмитрий Мирошниченко.

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