Экс-игрок «Кайрата» и сборной Словакии Михалик: «Казахи – великие воины и гордый народ»

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Экс-игрок «Кайрата» и сборной Словакии Любомир Михалик объяснил поражение его национальной команды от Казахстана (0:1).

– Я говорил, что худший сценарий против такого соперника – пропустить первыми. В таком случае они уйдут в оборону, а казахи – действительно великие воины и гордый народ. Так и вышло.

Они сражались на поле от души, и легче играть в разрушительном стиле, чем в созидательном. Им это удалось, и результат соответствующий.

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