Агенты обсуждают возможное назначение Бердыева тренером «Спартака» (И. Карпов)

Теги Спартак Курбан Бердыев Кайрат Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Журналист Иван Карпов сообщил, что среди футбольных агентов ходят разговоры о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака».

Инсайдер отметил, что не верит в такой исход.

Бердыев официально покинул «Кайрат» в понедельник. Он возглавлял алматинский клуб с августа прошлого года.

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