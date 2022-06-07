Агенты обсуждают возможное назначение Бердыева тренером «Спартака» (И. Карпов)

Журналист Иван Карпов сообщил, что среди футбольных агентов ходят разговоры о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака».
Инсайдер отметил, что не верит в такой исход.
Бердыев официально покинул «Кайрат» в понедельник. Он возглавлял алматинский клуб с августа прошлого года.
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