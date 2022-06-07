Шацкий о матче со Словакией: «Порядок бьет класс»

Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий прокомментировал победу над Словакией (1:0) в Лиге наций.

– Очень тяжелая для нас игра. Соперник много атаковал, оказывал давление, однако мы смогли продержаться. Каждый игрок выкладывался на поле без остатка, не жалея сил. Эта игра – незабываема для всех нас. Конечно же, сборная Словакии значительно превосходила нас в классе, однако мы старались выполнять установку тренерского штаба. Как известно, порядок бьет класс.

Мы продемонстрировали, что по-настоящему являемся командой, в которой действует принцип «один за всех и все – за одного». Впереди еще два матча, в которых нужно набирать очки. Будем биться, чтобы вновь порадовать наших болельщиков. Они заслужили того, чтобы видеть победы сборной, радоваться ее успехам.

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