Полузащитник Словакии Куцка: «Казахи тоже умеют играть в футбол, а мы не чемпионы мира»

Полузащитник «Уотфорда» и сборной Словакии Юрай Куцка ответил на вопросы после домашнего поражения от Казахстана (0:1) в Лиге наций.

– В чем была проблема сборной Словакии в этом матче?

– Мы не делаем того, что должны делать. Мы создаем несколько моментов, но не реализуем их. У них был один момент, и они его использовали. Таков футбол.

– В первом тайме вас повалили в штрафной соперника, но рефери не поставил пенальти. Во второй половине игры он отменил гол Словакии из-за нарушения с вашей стороны.

– Судья сказал мне, что удар от него не был преднамеренным. Я действительно не знаю, что должно произойти, чтобы мы заработали пенальти. Я ведь тоже не фолил перед нашим отмененным голом, но он пошел проверять этот эпизод, хотя не сделал этого в первом эпизоде. Я не хотел фолить. Возможно, я и сфолил на нем, но это было то же самое, что и в эпизоде с не назначенным пенальти, когда повалили меня. Судья сказал мне, что соперник ударил меня ногой, но не специально. Что я могу сказать? Не собираюсь оправдываться, мы облажались. Нужно многое изменить.

– Хотя на стадион пришло не так много болельщиков, они были очень разочарованы после матча и провожали команду в подтрибунное помещение громким освистыванием.

– Я их не виню. Мы заслужили этот свист за ту игру, которую показали. Но мы должны выбросить это из головы, иначе мы просто погрязнем в этом. Мы должны поднять голову и выйти на следующую игру. Казахи тоже умеют играть в футбол, а мы не чемпионы мира, чтобы обыгрывать всех подряд. Мы еще не на том уровне, на котором хотим быть.

– Какие ожидания от предстоящих матчей?

– Надеюсь, что все будет по другому. Мы кричим друг другу, организуем моменты, но есть и соперник. Иногда все думают, что мы играем только против вратаря соперника, и они позволят нам бегать вокруг него. Игроки из Казахстана тоже могут играть. Они борются, и у них есть тоже качество. Мы не чемпионы мира, чтобы побеждать всех со счетом 3:0 или 5:0. Мы должны улучшать все, что делаем неправильно, и избегать ошибок.

Гол Аслана Дарабаева в ворота Словакии

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

Словацкий след в казахстанском футболе: доминирование Вайсса, намеки Шкрлика на договорняки и пугающие жертвоприношения