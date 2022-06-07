Исламбек Куат: «У нас в сборной все – капитаны команды»

Капитан сборной Казахстана Исламбек Куат высказался о победе над Словакией (1:0) в Лиге наций.

– Может, они недооценили нас, думали, что легко выиграют. Но мы всегда бьемся за нашу страну. Как пишут в комментариях, «Қуан қазақ». Посмотрим, дальше будем потихонечку готовиться к Беларуси. Там тоже будет очень тяжелый матч, команда очень хорошая и игроки качественные. Будем стараться идти вперед.

– Показалось, что игроки Словакии больше спорили с судьей, чем играли, как-то пытались на него надавить. Плюс эти падения постоянные в штрафной…

– Может быть. Это футбол, но судья все прекрасно видит. Есть сейчас VAR, он отменил их гол, потому что до этого там был фол. Они из-за этого разозлились, что судья не ставит пенальти.

– Каково ощущать себя капитаном команды?

Скажу так, что у нас все – капитаны команды. Есть и опытные, и молодые, и когда играешь за страну, это большая честь и ответственность. Все ребята за это переживают, поэтому мы все – капитаны команды.

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