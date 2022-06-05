Ролан Гаррос 2022: что нас ждет в финале?

5 июня пройдет финал второго турнира Большого шлема «Ролан Гаррос 2022». Корт Филиппа Шатрие примет 15 тысяч болельщиков, которые придут поддержать своих фаворитов. Общий призовой фонд турнира составляет 43 млн евро.

Среди мужчин за титул чемпиона сразятся Рафаэль Надаль и Каспер Рууд.

Путь финалистов был крайне интересен. Кому-то повезло с сеткой, а кто-то собрался с силами и провел необыкновенные матчи. Для всех стало сюрпризом, что именитые теннисисты с высокими номерами посевов не дойдут до финальной стадии, а некоторые и вовсе вылетят из гонки в 1/8.

Надаль попал в финал по сложной сетке, где ему противостояли самые грозные соперники. В 1/8 финала в пяти сетах был повержен Оже-Альяссим, после чего на пути оказался его извечный соперник — Новак Джокович. Серб, проиграл Рафе со счетом 3-1 и отправил его в полуфинал, где его ожидал Александр Зверев. К сожалению болельщиков, матч, который начался очень бодро в первом сете (7-6 в пользу Надаля), закончился техническим поражением немецкого теннисиста во втором сете, Зверев, отбивая мячик, подвернул голеностоп и упал на землю, после чего и вовсе уехал на коляске.

Касперу Рууду повезло с сеткой. Особого сопротивления от соперников норвежец не испытывал. Однако, у него всего одна сухая победа на турнире. Пять матчей из шести Рууд провёл проигрывая минимум один сет. Стоит отметить, что Каспер является очень большим специалистом на грунтовых кортах. Если Надаля считают королем грунта, то норвежца по праву можно называть принцем. Он принимает активное участие именно на земляных турнирах. К слову, последний грунтовый турнир —Открытый чемпионат Швейцарии выиграл Рууд, а в Испании проиграл в полуфинале Джоковичу.

Между собой теннисисты еще не встречались. Историю противостояний Рууда и Надаля откроет напряженный финал, в котором сразятся профессионалы грунтовых полей.

В целом мужской турнир вышел интригующим. Многие любители тенниса явно ожидали пятисетовое противостояние за чемпионство между Надалем и Джоковичем, но они встретились в четвертьфинале, где сильнейшим оказался испанец. Медведев, который с большой долей вероятности не сыграет на Уимблдоне в августе, тем не менее потеряет свое второе место мирового рейтинга, став первой ракеткой мира, которой был Новак Джокович. Россиянин проиграл Чиличу и выбил из турнира слишком рано, не попав даже в четвертьфинал. Хотелось бы отметить выступление молодой звезды Карлоса Алькараса, который недавно выиграл финал Madrid Open. Он встречался с Александром Зверевым, которого огорчил именно в том финале в Испании. На этот раз в четырех сетах сильнее оказался немецкий спортсмен 3-1. Коэффициент на сайте 1XBET на победу испанца в том матче составил 1.23, в то время, как аналитики абсолютно не верили в Зверева и давали на его проход 4.36!

Говоря о представителе Казахстана Александре Бублике, можно отметить то, что он отыграл две встречи, одна из которых — сухая победа над французским визави и упорная борьба с представителем Сербии со счетом 3-1.

Компания 1XBET оценила шансы на финал турнира и предлагает заранее выбрать своего фаворита:

Компания верит в победу испанца и предлагает коэффициент 1.20. На норвежского теннисиста аналитики выставили 5.35.

Каспера Рууда недооценивают или Надаль действительно слишком хорош?

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