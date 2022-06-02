Алексей Стрепетов: «Семак говорит хорошо об Алипе и Адамове, но оба не показывают уровня лучшей команды России»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о проблемах в обороне петербургского клуба.

– Сейчас много разговоров не только о Зелимхане Бакаеве и Гамиде Агаларове, но и о нападающем Кассьере из «Сочи», о Тюкавине из московского «Динамо», о Языджи из ЦСКА. Но все это атакующие футболисты, а с этим в нашей команде все в порядке даже после ухода Артема Дзюбы. «Зенит» больше всех забивает в чемпионате России. А вот в обороне есть проблемы. Во второй части чемпионата в центре защиты пришлось использовать Дугласа Сантоса, который полезнее на фланге, и Вильмара Барриоса, который больше нужен команде в опорной зоне. Есть Нуралы Алип и Арсен Адамов, о них хорошо говорит Сергей Семак. Но меня, честно говоря, эти защитники не убеждают. Возможно, они смогут прогрессировать, но сейчас оба не показывают игры на уровне, который соответствует лучшей команде России. «Зениту» необходимо усилить линию обороны и вратарскую позицию тоже. Центральные защитники нужны сейчас «Зениту» гораздо больше, чем Бакаев и Агаларов.

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