Уроженец Тараза Тагир может сыграть против молодежной сборной Казахстана в Стамбуле

Молодежная сборная Казахстана сыграет против Турции в Стамбуле в рамках квалификации Евро-2023.

В расположение соперников казахстанцев вызван 19-летний центральный защитник «Башакшехира» Равиль Тагир.

Тагир – уроженец Тараза, переехавший в Турцию вместе с семьей в детстве.

Матч Казахстан U-21 – Турция U-21 состоится 10 июня.

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