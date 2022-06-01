Турлыбек и Марат из «Аксу» вызваны в сборную Казахстана U-21

В составе сборной Казахстана U-21 по футболу произошли изменения.

Старший тренер Кайрат Нурдаулетов вызвал в расположение команды двух игроков «Аксу»: полузащитника Мираса Турлыбека и форварда Дамира Марата.

Дамир Марат ранее находился в резервном списке.

4 июня молодежная сборная Казахстана на выезде встретится с Данией, а 10 июня сыграет против Турции в Стамбуле.

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