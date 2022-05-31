Барменкулов: «Будут повышены требования к профессиональным клубам»

Президент КФФ Адлет Барменкулов в интервью YouTube-каналу Арманжана Байтасова рассказал о планах сократить число участников КПЛ.

«До 15 июня мы должны дать свое решение по системе соревнований. Потому что мы приходим к выводу, что неэффективна система соревнований, когда 14 команд. 15-го числа мы дадим эти изменения. Но однозначно я вам скажу, что будут повышены требования к профессиональным клубам. Это касается, в первую очередь, инфраструктурных вопросов. Когда мы говорим о конкурентном чемпионате, мы хотим повысить интенсивность игр», – сказал Барменкулов.

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