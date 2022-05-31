Вороговский: «Адиев – тренер с богатым опытом. Безусловно, есть что-то новое для нас»

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский рассказал о тренировочном процессе с Магомедом Адиевым.

– С какими эмоциями восприняли вызов в сборную?

– Вызов в сборную – это всегда огромная радость и гордость.

– Магомед Адиев станет уже четвертым вашим тренером в национальной команде Казахстана. Вы дебютировали еще при Станимире Стоилове, у Михала Билека стали незаменимым исполнителем стартового состава, в игровые схемы Талгата Байсуфинова тоже органично вписывались. Насколько серьезно отличается тренировочный процесс каждого из этих специалистов?

– Я дебютировал еще при Александре Бородюке, в матче против Дании, так что Адиев уже пятый мой наставник в национальной команде. Хотел бы сказать всем тренерам, под руководством которых я работал в сборной, огромное спасибо! У каждого был свой подход к тренировочному процессу, к тактике, и каждый оставил свой след в истории казахстанского футбола.

– Занятия Адиева вас чем-нибудь удивили?

– Под руководством Магомеда Мусаевича Адиева мы проводим первый сбор. Он тренер с богатым опытом. Безусловно, есть что-то новое для нас, и мы как можно быстрее постараемся вникнуть в идею тренера и показать все на поле.

– Перед сборной уже поставлены какие-нибудь задачи в Лиге наций?

– Перед сборной всегда стоят самые высшие задачи, по-другому и не может быть.

– А лично для себя вы какие цели определили на новый международный сезон?

– Выполнить все поставленные передо мной задачи – как в сборной, так и на клубном уровне.

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