Шацкий: «Ко всем соперникам по Лиге наций относимся с уважением»

Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий рассказал о подготовке к ближайшим матчам Лиги наций УЕФА.

– Подготовка идет нормально, согласно плану тренерского штаба. Нормально готовимся, планомерно. Наверное, сильно больших изменений в тренировочном процессе нет. Просто Валерий Леонидович (Ситало) подготавливает к игре, как обычно.

У нас первые три дня были двухразовые тренировки. Подтягивали функциональное состояние, чтобы нас физически хватило на этот короткий цикл.

Ко всем соперникам относимся с уважением, только где-то может быть опасаемся, но все идет по плану. Тренерский штаб очень грамотно все разбирает, готовит. Надеюсь, все будет хорошо.

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