Экс-министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы арестован и доставлен в СИЗО

Журналист Михаил Козачков сообщил, что экс-министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы был арестован в четверг.
Сотрудники Антикоррупционной службы поместили чиновника, выписавшегося из больницы и вернувшегося домой, в СИЗО.
Занимающий пост директора Национального музея РК Мухамедиулы подозревается в причастности к хищению 146 миллионов бюджетных тенге в рамках проведения международной выставки.
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