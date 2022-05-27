Экс-министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы арестован и доставлен в СИЗО

Журналист Михаил Козачков сообщил, что экс-министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы был арестован в четверг.

Сотрудники Антикоррупционной службы поместили чиновника, выписавшегося из больницы и вернувшегося домой, в СИЗО.

Занимающий пост директора Национального музея РК Мухамедиулы подозревается в причастности к хищению 146 миллионов бюджетных тенге в рамках проведения международной выставки.

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