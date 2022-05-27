Transfermarkt оценивает Исламхана в 50 тысяч евро. Пиковый показатель экс-капитана сборной Казахстана – 3 миллиона

Портал Transfermarkt обновил свои оценки стоимости игроков.

Экс-капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, в 2020-м дисквалифицированный за допинг на два года, оценивается в 50 тысяч евро.

Трансферная стоимость Исламхана на пике оценивалась в 3 миллиона евро – это было в декабре 2019 года, в период выступлений игрока за «Кайрат».

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Песчаная буря в Туркестане, ЧП в Шымкенте и два удаления «Тараза»: как прошел двенадцатый тур КПЛ

Борец-нокаутер Нургаипулы о подготовке в Тайланде, спаррингах с Дамиром Исмагуловым и планах на титул