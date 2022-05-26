Бабаян: «Галицкий построил самый технологичный стадион России. Не думаю, наши города не в состоянии создать аналогичные условия»

Ассистент главного тренера ЦСКА Григорий Бабаян рассказал об уровне чемпионата Казахстана.

– Стараюсь смотреть все игры. К сожалению, чемпионат потерял большое количество сильных легионеров, стал слабее, о чем я уже не раз говорил. Плюс большая проблема – качество инфраструктуры, полей, стадионов, ТВ-картинки и так далее. Есть определенные подвижки в лучшую сторону – построен стадион в Туркестане, читал, что в Актау собираются строить новый стадион. Провели реконструкцию в Костанае и Караганде, но для такой страны, как Казахстан, этого мало. Не так давно вместе с ЦСКА играли в Краснодаре. Бизнесмен Галицкий на свои собственные средства построил самый технологичный стадион России, второй стадион на 8 000 человек для второй команды и академии, есть огромное количество футбольных тренировочных полей. Человек создал просто великолепные условия для футбола, также построил отличные базы для команд академии и первой команды, заканчивает новый проект ультрасовременной базы, аналогов которой не так много в мире. Не думаю, что наши города, такие как Тараз, Атырау, Талдыкорган и другие, не в состоянии создать аналогичные, пусть не в таких масштабах, условия для своих детей. Было бы желание. Думаю, если главы регионов подойдут к вопросу строительства стадиона серьезно, то построить современные стадионы на 8-10 тысяч зрителей за пару лет вполне выполнимая задача. Это придаст огромный импульс для развития казахстанского футбола и поднимет зрительский интерес в разы.

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