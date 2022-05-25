Игрок «Акжайыка» Омаров: «Мы попали в футбольную «яму»

Теги высшая лига Казахстан Акжайык Бауыржан Омаров Кызыл-Жар Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник «Акжайыка» Бауыржан Омаров прокомментировал поражение в 12-м туре КПЛ от «Кызыл-Жара» (0:2).

– Мы все стараемся играть на результат. В предстоящем перерыве мы должны прийти в себя, и возможно в это летнее трансферное окно руководство примет решение усилиться новичками, тем самым улучшив состав команды. Как вы сами заметили, мы попали в футбольную «яму», откуда мы должны выбраться. 

Хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас постоянно поддерживают.

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