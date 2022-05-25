Игрок «Акжайыка» Омаров: «Мы попали в футбольную «яму»

Защитник «Акжайыка» Бауыржан Омаров прокомментировал поражение в 12-м туре КПЛ от «Кызыл-Жара» (0:2).

– Мы все стараемся играть на результат. В предстоящем перерыве мы должны прийти в себя, и возможно в это летнее трансферное окно руководство примет решение усилиться новичками, тем самым улучшив состав команды. Как вы сами заметили, мы попали в футбольную «яму», откуда мы должны выбраться.

Хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас постоянно поддерживают.

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Песчаная буря в Туркестане, ЧП в Шымкенте и два удаления «Тараза»: как прошел двенадцатый тур КПЛ

Борец-нокаутер Нургаипулы о подготовке в Тайланде, спаррингах с Дамиром Исмагуловым и планах на титул