Ортио стал игроком шведского ХВ71

Покинувший «Барыс» Йони Ортио перешел в шведский ХВ71.

«Я с нетерпением жду возможности приехать в клуб и сделать Йенчепинг своим домом на следующие два года. Мне всегда нравилось играть на «Хускварна Гарден» в той обстановке, которую создают зрители. И теперь я чувствую себя фантастически, ожидая момента, когда они будут поддерживать меня», – сказал финский хоккеист.

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