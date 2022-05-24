Ортио стал игроком шведского ХВ71

Покинувший «Барыс» Йони Ортио перешел в шведский ХВ71.
«Я с нетерпением жду возможности приехать в клуб и сделать Йенчепинг своим домом на следующие два года. Мне всегда нравилось играть на «Хускварна Гарден» в той обстановке, которую создают зрители. И теперь я чувствую себя фантастически, ожидая момента, когда они будут поддерживать меня», – сказал финский хоккеист.
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