Капитан «Акжайыка» Шустиков: «Мы стараемся и бьемся, но когда твои же болельщики тебя хают – это неприятно»

Капитан «Акжайыка» Сергей Шустиков высказался после поражения от «Кызыл-Жара» (0:2) в 12-м туре КПЛ.

– Мы попали в такую ситуацию, что тяжело из нее выбраться. Вроде стараемся, игра идет хорошо, но в последних играх пропускаем ненужные голы. Футбол это такая штука, где есть или нет фарта. У нас есть хорошие моменты, но не получается забить. Надеюсь, что в этом перерыве мы придем в себя и продолжим сезон с новыми силами.

Хочу сказать болельщикам, что я понимаю, вы хотите побед. Но это футбол, тут выигрывают и проигрывают. Мы стараемся и бьемся, но когда твои же болельщики тебя хают – это неприятно. Я надеюсь, что после перерыва мы соберемся в одно целое, начнем побеждать и подниматься в турнирной таблице.

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