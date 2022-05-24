Скабелка приезжал в Нур-Султан на прошлой неделе (Шайба.kz)

Портал Шайба.kz сообщил, что экс-тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка был замечен в Нур-Султане на прошлой неделе.

«Он был здесь по своим делам», – сообщил анонимный источник.

Последним клубом Скабелки был «Локомотив», который он покинул в 2021 году.

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