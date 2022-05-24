Источник: чемпионат Казахстана по футболу могут сделать закрытой лигой на 6-8 команд

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Регламент чемпионата Казахстана по футболу может претерпеть изменения.

По информации источника Sports.ru Казахстан, со следующего сезона состав КПЛ могут сократить до 12 команд.

Если эта перемена не приведет к желаемым изменениям, в дальнейшем лигу могут сделать закрытой и рассчитанной на 6-8 клубов.

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