Димитар Бербатов: «Если меня пригласят, то я буду рад увидеть Казахстан»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о дружбе со Стойловым и прокомментировал слухи о его возможном переходе в КПЛ, появившиеся в 2015 году.

– Димитар, вы наверняка знакомы со Станимиром Стойловым?

– Конечно, Станимир – один из лучших тренеров Болгарии, он тренировал меня в сборной. Именно играя под его руководством, я забил один из самых красивых голов в своей карьере, когда играл за сборную. Он – очень уважаемый специалист в Болгарии. Я знаю об его успехах в Казахстане и всегда рад его достижениям.

– Стойчо Младенов, Димитар Димитров также работали в Казахстане и показали хорошие результаты со своими командами в чемпионате. Можно ли говорить, что болгарская тренерская школа окрепла заметно в последние годы?

– Когда ты профессионал и любишь свою работу, куда бы ты ни поехал, ты добьешься успеха. Это большой кредит доверия, который выдается тренерам из Болгарии. Для меня, как для болгарина – это хорошие новости. Надеюсь, что в будущем и другие тренеры из Болгарии будут проявлять себя с лучшей стороны.

– Пару лет назад была информация, что вы можете перейти в «Астану». Под этим была какая-то почва?

– Это слухи и только. Такого не было.

– Но вам бы хотелось посетить Казахстан в будущем?

– Безусловно, если меня пригласят, то я буду рад увидеть Казахстан.

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