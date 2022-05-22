Полиция ведет расследование по факту обрушения крыши на стадионе в Шымкенте

По факту обрушения крыши во время футбольного матча между «Ордабасы» и «Аксу» на центральном стадионе в Шымкенте начато досудебное расследование.

Как сообщает ДП Шымкента, по данному факту полицейские проводят досудебное расследование по ст. 278 УК РК «Недоброкачественное строительство».

Напомним, во время матча «Ордабасы» – «Аксу» из-за усиления ветра произошел срыв кровли основного здания стадиона им. Кажымукана. Жертв и пострадавших нет.

Все, что нужно знать об 11-м туре КПЛ: крупнейшее поражение в карьере Бердыева, хет-трик Марина Томасова и триллер в матче «Актобе» и «Тобола»