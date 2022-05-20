Милан Миланович: «Мы сделаем все возможное для того, чтобы «Тобол» вновь стал чемпионом»

«Тобол» официально объявил о назначении Милана Милановича главным тренером.

«Почему я выбрал «Тобол»? Потому что эта команда – чемпион Казахстана. Когда поступило предложение от клуба, я долго не думал. Я очень рад нашему сотрудничеству, и с оптимизмом смотрю в будущее. Мы сделаем все возможное для того, чтобы «Тобол» вновь стал чемпионом», – сказал сербский специалист.

Все, что нужно знать об 11-м туре КПЛ: крупнейшее поражение в карьере Бердыева, хет-трик Марина Томасова и триллер в матче «Актобе» и «Тобола»