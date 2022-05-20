Кертис Волк: «Наш вратарь был просто нереален в последних двух играх»

Нападающий сборной Казахстана Кертис Волк высказался после поражения от Канады (3:6) на ЧМ по хоккею.

– Мы становимся лучше с каждой игрой. Сегодня перед нами стояла большая задача. Канада – большая хоккейная команда. Наши ребята правда играли очень усердно. Конечно, трудно, когда ты получаешь столько удалений против команды, которая хороша в большинстве. Наш вратарь был просто нереален в последних двух играх, он отразил много бросков. Нам просто нужно продолжать играть в том же духе, и тогда это пойдет нам на пользу.

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