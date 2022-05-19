Управление физической культуры и спорта Нур-Султана сообщило предпринимателям о прекращении госфинансирования спортсекций. Позже письмо было отозвано

Журналист Владимир Жарков опубликовал письмо руководителя управления физической культуры и спорта Нур-Султана Самата Жилкибаева, в котором тот сообщает о прекращении государственного финансирования столичных спортсекций в 2022 году в связи с израсходованием выделенных на это денег.

Позже в распоряжении журналиста оказался еще один документ, в котором Жилкибаев сообщил об отзыве предыдущего письма.

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