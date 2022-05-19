ZenitCafe: «Возникает ощущение, что при выходе Нуралы на поле любой гол в ворота «Зенита» – его персональная ошибка»

Телеграм-канал ZenitCafe оценил игру Нуралы Алипа.

«Так ли нужно радовать Андрея Сергеевича нахождением в составе «Зенита» Нуралы Алипа? Понятно, что с учетом короткой заявки выбор не богатый, но все же, возникает стойкое ощущение, что при выходе Нуралы на поле, любой гол, залетающий в наши ворота – его персональная ошибка. Нужен ли такой игрок в следующем сезоне – вопрос к руководству, наше мнение по этой теме неизменно, да простят нас любители футбола из братского Казахстана», – пишет автор.

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