«Астана» хочет подписать Досмагамбетова летом (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что «Астана» попробует подписать латераля карагандинского «Шахтера» Тимура Досмагамбетова в ближайшее трансферное окно.

«Клуб ищет усиление на левый фланг обороны, так как бразилец Брайан не оправдал ожиданий тренерского штаба», – пишет инсайдер.

Также Кожахмет рассказал, что столичная команда заинтересована в 21-летнем нападающем «Турана» Алияре Мухаммеде, однако вряд ли сможет подписать обоих игроков, имеющих действующие контракты со своими клубами.

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