Мазяр о матче с «Таразом»: «В конце пошли ва-банк, но наш игрок не понял, что мяч надо в штрафную доставлять»

Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр подвел итоги матча с «Таразом» (0:2) в 11-м туре КПЛ.

– Что сказать? «Тараз» одержал победу – они забили, мы нет. У нас хромает атака. Четыре гола в 10 матчах – это очень мало, скажу вам как нападающий. Хотя в этом матче у нас было два хороших момента, но не использовали шанс. Стаменкович мог решать, но не попадает... В конце пошли ва-банк, но наш игрок не понял, что мяч надо в штрафную доставлять, а не сохранять его. Но это молодость и простительно. Поздравляю «Тараз» с победой – у него хорошие болельщики. Что касается нас, то, конечно, тяжело: за три последние игры – одно очко... Будем разговаривать по этому поводу, размышлять, как двигаться дальше. Где-то мы затормозили – возможно, не по игре, а по результату. У нас были три победы подряд, потом такая вот серия, и предстоит выезд против «Кызыл-Жара». Нужен будет свежий взгляд.

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