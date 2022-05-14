Стартовал Чемпионат мира по хоккею в Финляндии, который продлится до 29-го мая

Состав участвующих стран такой же, как и в прошлом году на ЧМ-2021 в Риге: Канада, Финляндия, Россия, США, Чехия, Швеция, Словакия, Германия, Швейцария, Дания, Латвия, Норвегия, Беларусь, Казахстан, Италия, Великобритания, но несколько месяцев назад стало известно об отстранении сборных России и Беларуси, вместо них выступят сборные Франции и Австрии.

Состав групп выглядят так:

Группа А: Канада, Германия, Швейцария, Казахстан, Словакия, Дания, Италия, Франция.

Кто станет победителем этой группы? Меньше всего верят в сборную Италии – на них коэффициент доходит до 150. На Казахстан коэффициент 30, а на фаворита группы Канаду – 1.55.

Группа В: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Что касается группы B, то здесь фаворитом является сборная Финляндии с коэффициентом 2. Следом идут Швеция – 3 и Чехия – 5.

Следить за чемпионатом в прямом эфире зрители могут на телеканале Qazsport, где главным спонсором трансляции выступила компания 1XBET Казахстан.

Уже 14-го мая на старте Чемпионата сборная Казахстана встретится на арене против сборной Дании. Датчане на мировом первенстве в 2021 году заняли 12-е место, что является на две позиции ниже результатов национальной сборной Казахстана. Пожелаем удачи нашим соотечественникам.

Компания 1XBET дает прогноз на первый матч национальной сборной следующим образом: коэффициент на победу сборной Дании 1.77, коэффициент на ничью 4.32 и коэффициент на победу сборной Казахстана 3.86.

Также у Вас есть возможность сделать ставку с высоким коэффициентом на победителя всего Чемпионата, к примеру на чемпионство фаворитов: сборной Финляндии, 1XBET дает коэффициент 2.955, сборной Канады 3.98, сборной Швеции 4, а сборной Чехии 7.

Кроме того, сделать ставку можно на того, кто выйдет в финал, коэффициент на пару финалистов: Швеция и Финляндия – 4, Канада – Финляндия – 5, Чехия и Швеция – 6.

Сделать ставку можно и на лучшего бомбардира всего турнира: к примеру, на бомбардира сборной США Адама Годетта коэффициент – 5.5, на хоккеиста сборной Канады Адама Лоури коэффициент – 51, а на норвежского спортсмена Андреаса Клавестада коэффициент 28.

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