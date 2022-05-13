Женская сборная Казахстана по футзалу пропустила 11 мячей от Словении

Женская сборная Казахстана по футзалу в Литве потерпела крупное поражение от Словении (1:11).

Голы: Федякина (2’) – Шкворц (1’, 5’, 35’), Ложар (11’, 17’), Жвокель (12’, Ткач (14’, автогол), Адамич (15’), Новак (20’), Краньц (35’), Козина (39’).

Заключительная игра предварительного этапа отбора на Евро-2023 состоится 14 мая, казахстанки сыграют против сборной Боснии и Герцеговины.

Ранее женская сборная Казахстана сыграла вничью с Литвой (0:0).

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