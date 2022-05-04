Olimpbet-Кубок РК. 3-й этап. «Жетысу» сыграет с «Женисом», «Кайсар» – с «Яссы»

Сегодня пройдут два матча третьего предварительного этапа Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу.

«Жетысу» дома примет столичный «Женис». Начало встречи – в 15:00 по Нур-Султану.

«Кайсар» сыграет с «Яссы» из Туркестана. Встреча начнется в 18:00 по столице.

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