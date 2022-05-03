Бакаев может покинуть «Аксу» (Vesti)

Российский полузащитник Михаил Бакаев близок к уходу из «Аксу». Об этом сообщил Vesti.kz.

34-летний футболист сыграл в КПЛ 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Вместо него «Аксу ищет за рубежом другого опорного полузащитника.

Ранее Бакаев несколько сезонов выступал в «Кайрате», а также играл за «Шахтер». В 2014 году входил в расширенный список сборной Казахстана.

В текущем сезоне он провел 6 матчей за «Аксу» и заработал одно предупреждение. Павлодарцы с 10 очками располагаются на 10-м в турнирной таблице КПЛ.

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