Костышин о победе над «Каспием»: «Мы очень серьезно готовились к этой игре»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин поделился мнением о матче с «Каспием» (2:0).

– Хорошая игра, победа. Забили быстрый гол. Мы планировали так начать игру, так скажем, агрессивно и в прессинге. Хотелось бы больше играть в прессинге, но у нас не всегда получалось. «Каспий» все-таки команда мастеровитая, очень хорошая, все на мяче и тяжело эту команду всегда прессинговать. Я думаю, если создали столько моментов, то значит, заслужили победу. Соперник очень хороший, мне очень импонирует работа главного тренера и как он построил игру. Честно, мы готовились очень серьезно к этой игре. Всегда приятно играть с такими командами и для меня, как для тренера, матч был очень интересным. Отдельное спасибо нашим ребятам. Шесть молодых ребят, все казахстанцы. Не раз говорил, даже когда у нас не было результата, что это будущее нашей команды и возможно будущее сборной.

– С чем была связана замена Мираса?

– Ну, думаю, вы сами видели. Он не попал в игру, возможно задохнулся. Понятное дело, когда приходят родители, родственники и свои болельщики. Ничего личного. Я руководствуюсь интересами командами. Мы поговорили с ним. Он так хотел сыграть и так проявить себя, но не вошел в игру и перегорел. Так бывает с футболистами и главное, чтобы у него реакция была правильная. Ничего страшного. Я как доверял ему и буду доверять. У меня всегда в футболисты хорошо выходят в игру, особенно с замен.

– Что с Гаджибековым?

– Ну, я думаю, что там сотрясение, когда падал, наверное, после удара по воротам и ударился затылком. Не знаю, у нас люди выбывают. Ничего, значит, будут играть молодые. Конечно, хочется, чтобы в твоей команде были игроки не только молодежь, а чтобы мы могли где-то владеть темпом, где-то могли взять мяч под контроль. Молодые всегда бегут вперед, всегда за чудесами, что не всегда надо. Это все приходит с годами. Чем больше играешь, тем к этому и приходишь. Я не раз говорил, когда выходят по 5-6 молодых – это хорошо для всех нас, но не всегда для результата.

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