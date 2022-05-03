Казахстанец Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по шахматам U-18

Казахстанский подросток Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по шахматам в возрасте до 18 лет.

Сегодня завершился последний тур в рамках турнира World Youth Rapid Championships 2022 Open under 18, по итогам которого Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет. Теперь Казыбеку предстоит участие в блиц-турнире.

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