ЖВК «Куаныш» впервые стала победительницей чемпионата Азии среди клубов

Женский волейбольный клуб «Куаныш» впервые стал победителем чемпионата Азии среди клубов.

На турнире, проходивший в Семее, девушки из Петропавловска обыграли местный «Алтай» со счетом 3:2.

Бронзовым призером чемпионата Азии стала тайская команда «Diamond Food».

В апреле «Тобол» попал в кризис: команда проиграла впервые за год и потеряла очки в матчах с прямыми конкурентами

Необычная история африканца в Казахстане: одиннадцать лет пылил в Первой лиге, женился на казашке и полюбил беш, а в этом году дебютировал в КПЛ

Непредсказуемость – новая фишка КПЛ. После восьмого тура в таблице лидируют «Каспий» и Ордабасы», фавориты теряют очки, а «Актобе» остался без тренера