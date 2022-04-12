В Казахстане пройдет клубный чемпионат Азии по волейболу среди женских команд

Чемпионат Азии среди клубных женских команд по волейболу пройдет в Семее с 24 апреля по 1 мая.

Культурно-спортивный комплекс «Арена» Карагайлы примет шесть топовых женских волейбольных клубов. Спортсменки из Японии, Таиланда, Узбекистана, Ирана и Казахстана сразятся за титул лучшего в рамках азиатского чемпионата. Нашу страну представят волейболистки из клуба «Алтай» (Усть-Каменогорск) и «Куаныш» (СКО).

Напомним, действующим чемпионом Азии по волейболу среди профессиональных клубов является восточноказахстанская команда. Престижный титул спортсменки «Алтая» завоевали в прошлом году, одолев в финале хозяев площадки тайскую команду Nakhon Ratchasima QminC со счетом 3:0.

Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?

Автор лучшего гола КПЛ-2020 снова в деле: от его ударов уже пострадали «Кызыл-Жар» и «Туран»

Шесть лет переходу Аршавина в «Кайрат»: экс-игрок «Арсенала» приехал в Алматы с лишним весом, месяц тренировался бесплатно, но в итоге оправдал все ожидания