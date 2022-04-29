КФФ ведет внутреннюю проверку рефери. Среди подозреваемых в недобросовестности – Чесноков и Измайлов

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что федерация футбола Казахстана проводит внутреннее расследование с целью вычислить недобросовестных судей.

«Опросы, мониторинг СМИ и другие оперативные действия привели к тому, что под подозрение о нечистоплотности попали несколько рефери, среди которых Игорь Чесноков и Денис Измайлов.

Чтобы вы понимали, насколько все серьёзно, к вопросу подключены компетентные органы. Дальше по ним будет работать «контора». Доигрались, одним словом», – пишет инсайдер.

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