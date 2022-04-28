Виктор Васин: «Непривычно играть на старых стадионах, которые не являются чисто футбольными»

Защитник «Кайрата» Виктор Васин ответил на вопросы после поражения от «Ордабасы» (1:2).

– Определенно, мы ехали в Шымкент за победой. Перед игрой мы плотно разбирали соперника, их сильные и слабые стороны. Знали, что соперник играет в атакующей манере, будет активно идти вперед и угрожать нашим воротам.

Уже в начале матча, игра сложилась не по плану из-за пенальти, который на мой взгляд показался довольно спорным. Мы пропустили быстрый гол, но сумели взять игру под свой контроль и сравнять счет. В начале второго тайма соперник снова вышел вперед. У нас были моменты, в том числе и пенальти, который мы не забили. В целом считаю, что мы заслуживали большего.

– Как тебе новый чемпионат? И каково находиться в роли ментора для молодых игроков?

– Чемпионат хороший, но довольно специфический. Конечно, после инфраструктуры, которая появилась в России, непривычно играть на старых стадионах, которые не являются чисто футбольными. Но 10 лет назад в России было также, поэтому подобное для меня не в новинку.

Что касается роли, то несколько лет назад в ЦСКА тоже произошло обновление состава, поэтому похожий опыт у меня имеется. У нас молодая и талантливая команда и я как могу, стараюсь помочь парням, подсказываю в тактике и в других игровых аспектах.

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