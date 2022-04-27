«Туран» – «Атырау»: где смотреть

Теги высшая лига Казахстан Атырау Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Туран» сыграет с «Атырау» в 8-м туре КПЛ.

Старт в 18:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Qsport.

Таблица здесь.

Туран – Атырау
Дата проведения
27 апреля, 16.00, «Туркестан Арена»
Онлайн матча
ТуранЗалеский, Керимжанов, Клещенко, Скворцов, Токотаев, Диакате, Тапалов, Мусабеков, Нусербаев, Фазли, Силва.
АтырауАйрапетян, Бисси, Тарасов, Соколенко, Набиханов, Катрич, Петрович, Плетнев, Антанавичюс, Такулов, Филипович.

Игрок «Астаны» буквально отобрал мяч у одноклубника, чтобы забить: забавный случай из КПЛ

«Надо его вынести, а то будет говорить…»: Болельщики отреагировали на бой Морозов – Пайва в UFC

Седьмой тур КПЛ полон сюрпризов: «Тобол» и «Кайрат» проиграли, «Астана» разгромила «Каспий», но клуб из Актау по-прежнему первый

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные